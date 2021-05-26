الولايات المتحدة.. إطلاق نار في كاليفورنيا

وقع إطلاق للنار، اليوم الأربعاء، في منطقة لتخزين عربات القطارات الخفيفة في مدينة سان خوسية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو وفيات.

وقد اتجهت عشرات من سيارت الشرطة والإسعاف لمكان الحادث، كما أغلقت الشرطة المنطقة التي تقع بالقرب من ساحة صيانة السكك الحديدية الخفيفة لهيئة المواصلات.

Units are currently at the scene of a shooting in the area of Younger Av and San Pedro St.



This is still an active scene and we ask that everyone stay out of the area while we conduct our investigation.



TOC: 6:34 AM — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) May 26, 2021

Police responding to shooting in downtown San Jose, California https://t.co/8epEsG7xxLpic.twitter.com/CVbXxxrLfj — Better Brands Inc. (@inc_brands) May 26, 2021

المصدر: RT