 
مباشر
عاجل
سوريا.. تمديد الاقتراع 5 ساعات بكل المراكز الانتخابية في المحافظات

الولايات المتحدة.. إطلاق نار في كاليفورنيا

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. إطلاق نار في كاليفورنيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhjv

وقع إطلاق للنار، اليوم الأربعاء، في منطقة لتخزين عربات القطارات الخفيفة في مدينة سان خوسية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو وفيات.

وقد اتجهت عشرات من سيارت الشرطة والإسعاف لمكان الحادث، كما أغلقت الشرطة المنطقة التي تقع بالقرب من ساحة صيانة السكك الحديدية الخفيفة لهيئة المواصلات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا