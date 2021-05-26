سويسرا.. تخفيف القيود المرتبطة بكورونا في ظل استقرار معدلات الإصابة

قالت الحكومة السويسرية إنها قررت تخفيف قيود المرتبطة بجائحة كورونا في ظل استقرار معدلات الإصابة وتسارع وتيرة حملة التطعيم، وذلك ابتداء من آخر شهر مايو الحالي.

وأوضحت أن القرار يشمل إعادة فتح الفضاءات الخارجية والداخلية للمطاعم، ونهاية اشتراط العمل من المنزل، والسماح بتنظيم المناسبات العامة ولكن بأعداد محدودة، مبينة أنه اعتبارا من يونيو، سيتم إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كورونا من متطلبات الحجر الصحي والاختبار عند دخولهم للأراضي السويسرية.

وأشارت إلى أن هذا القرار لا ينطبق على الأشخاص الذين يسافرون إلى سويسرا من بلدان بها سلالات فيروسية متحورة تمثل "مصدر قلق كبير"، مؤكدة أن وتيرة عمليات التطعيم تستمر في التسارع حيث تم إعطاء أكثر من 3.9 مليون جرعة لقاح ما بين أواخر ديسمبر و19 مايو، وتم تطعيم حوالي 16% من السكان بشكل كامل.

المصدر: swiss info