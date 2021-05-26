طرد رئيس شركة النقل الماليزية بسبب تعليق ساخر على حادث التصادم بين قطارين

قالت وزارة المالية الماليزية، إنها أنهت خدمات رئيس شركة النقل العام، بعد تعليق ساخر له على حادث التصادم بين قطارين في العاصمة كوالالمبور، مما أدى إلى إصابة أكثر من 200 شخص.

وفي مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، علق تاج الدين عبد الرحمن، رئيس شركة "براسارانا" الماليزية، على التصادم بين القطارين، وقال والابتسامة تعلو وجهه: "أمر عادي.. القطارين قبلا بعضهما البعض".

وقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الماليزيون تعليقات تاج الدين ووصفوها بأنها غير حساسة، حيث وقع الآلاف على عريضة عبر الإنترنت تطالب بإقالته.

وقال وزير المالية تنكو ظفر عبد العزيز، إنه سيتم الاستغناء عن خدمات تاج الدين على الفور، دون تحديد الأسباب.