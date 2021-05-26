موسكو ردا على تهديدات لندن ضد "يامال - أوروبا": كل خطوة غير ودية ستلقى ردا مناسبا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على أي خطوة غير ودية إزاءها من قبل لندن على خلفية حادث طائرة "رايان إير" في مينسك.

إقرأ المزيد

وخلال موجز صحفي اليوم الأربعاء علقت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي دعا مؤخرا إلى فرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي 2" وأنبوب "يامال - أوروبا" (الذي يجلب لبيلاروس عائدات مالية مقابل نقل الغاز الروسي عبر أراضيها)، وذلك على خلفية حادث هبوط طارئ نفذته الطائرة التابعة لشركة "رايان إير" الإيرلندية في مطار العاصمة البيلاروسية مينسك يوم الأحد الماضي.

وقالت زاخاروفا: "اطلعنا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، حيث قيم حادث هبوط الطائرة في مطار مينسك يوم 23 مايو. لم تكن هذه التصريحات مفاجئة على الإطلاق.. ذاك هو المنطق البريطاني الشهير ونمط تفكير لندن الرسمية. ولا يسعنا سوى أن نكرر مرة أخرى أن السياسة الخارجية البريطانية لا تتصف بعقلانية على مدار العقود الأخيرة من الزمن".

ووفقا للمتحدثة فقط أصبحت سياسة لندن الخارجية رهينة في أيدي "وكلاء المؤسسة السياسية البريطانية المهووسين بكراهية روسيا".

وختمت زاخاروفا بالقول إن "كل هذه الهجمات تضعف للأسف أصوات السياسيين الذين يدعون إلى حوار براغماتي مع موسكو.. وأود أن أذكر مرة أخرى بأن كل الخطوات غير الودية إزاء موسكو قد لقيت وستلقى لا محالة ردا مناسبا قاسيا. وفي هذا الحال سيتحمل مؤججو المواجهة كامل المسؤولية عن عواقب ذلك بالنسبة للعلاقات الثنائية".

المصدر: "نوفوستي"