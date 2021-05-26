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المياه تغمر عشرات القرى في شرق الهند مع تحرك الإعصار "ياس"

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المياه تغمر عشرات القرى في شرق الهند مع تحرك الإعصار
Reuters RUPAK DE CHOWDHURI
المياه تغمر قرى في شرق الهند مع تحرك الإعصار ياس
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غمرت المياه عشرات القرى شرق الهند، بعدما انتقل إعصار قوي من خليج البنغال إلى اليابسة ما ألحق اضرارا بآلاف المنازل الطينية في ولايتين ساحليتين وأدى لمقتل شخص واحد على الأقل.

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وكان الإعصار "ياس" محملا برياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة لدى بلوغه اليابسة بعد أيام من عاصفة أخرى اجتاحت الساحل الغربي مما أدى لعمليات إجلاء جماعية وزاد من الضغط على السلطات التي تكافح موجة ثانية فتاكة من فيروس كورونا.

وقالت السلطات إنه تم نقل أكثر من نصف مليون من السكان بعيدا عن مسار العاصفة كما تم إغلاق أكثر المطارات الإقليمية ازدحاما في مدينة كولكاتا حتى مساء الأربعاء.

وفي منطقة بالاسور بولاية أوديشا في شرق الهند حيث وصلت العاصفة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء قالت السلطات إن المياه غمرت 46 قرية على طول الساحل.

وقال كيه. سودارشان شاكرافارتي أكبر مسؤول حكومي في المقاطعة لرويترز "معظم القرى خالية. كان عدد السكان نحو 10 آلاف".

وفي ولاية البنغال الغربية المجاورة قالت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي للصحفيين إن المياه المرتفعة اخترقت سدود الأنهار في أكثر من 100 موقع وألحقت أضرارا بأكثر من 20 ألف منزل طيني تقليدي.

المصدر: رويترز

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