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الجيش الإسرائيلي يمنح "شارات فخرية" لجنوده الذين قاتلوا في لبنان

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الجيش الإسرائيلي يمنح
Reuters
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قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش سيمنح شارات عسكرية فخرية تشير إلى مشاركة مرتديها في حرب لبنان الأولى التي امتدت من 30 سبتمبر 1982 إلى 24 مايو 2000".

وبحسب المتحدث، سيسلم الجيش الشارات ابتداء من 7 يونيو المقبل لنحو 3100 ضابط حالي في الجيش وحوالي 23 ألف عائلة من ذوي الجنود القتلى.

وتتكون الشارة من خطوط زرقاء وبيضاء في المنتصف، تمثل العلم الإسرائيلي، ثم الرمادي للدلالة على استمرار الوجود العسكري في المنطقة، بينما يرمز اللون الأخضر إلى العمليات التي جرت على الأرض، والأحمر للإشارة إلى الخسائر المتكبدة.

الجيش الإسرائيلي يمنح
الصورة من "جيروزاليم بوست"

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أعلن في وقت سابق أن "المدنيين إلى جانب المنظمات، سيتسلمون شهادات تكريما للجهود في حماية الحدود مع لبنان"، مضيفا: "نقدم الشهادات بفخر لأولئك الذين وقفوا مع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي جنبا إلى جنب في المعركة، وحافظوا على الأمن في المنطقة".

وفي 7 يونيو أيضا، ستجرى سلسلة من المحاضرات وحلقات النقاش، بحضور مجموعة من الضباط، بما في ذلك رئيس الأركان، أفيف كوخافي، لتحليل ودراسة "18 عاما من القتال الذي دار على طول الحدود اللبنانية – الإسرائيلية".

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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