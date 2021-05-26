الخارجية الروسية تدعو لتسوية سلمية في مالي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا قلقة من الأحداث الجارية في مالي، وتدعو إلى إطلاق سراح السلطات الانتقالية وتسوية سلمية للوضع.

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية: "تعرب موسكو عن القلق من التطورات في جمهورية مالي. ندعو إلى إطلاق سراح القيادة الانتقالية وتسوية سلمية للوضع الحالي هناك، ونعتبر أنه من المهم ضمان دينامية مطردة في إعادة الوضع في هذا البلد إلى المسار الدستوري على أساس الحوار الوطني الشامل".

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ووفقا لها، ستواصل روسيا، بما في ذلك بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، القيام بدور بناء في خطوات تطبيع الوضع في مالي، فضلا عن تقديم الدعم لهذه الدولة على أساس ثنائي.

المصدر: نوفوستي