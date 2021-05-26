الاستخبارات الروسية تفسر سبب عدم كشف لندن عن هدف زيارة هيس عام 1941

قال مدير جهاز الاستخبارات سيرغي ناريشكين، إن لندن غير مستعجلة في الكشف عن المواد الأرشيفية التي تكشف حقيقة هدف زيارة نائب زعيم الحزب النازي رودولف هيس إلى بريطانيا في مايو 1941.

وشدد ناريشكين، على أن سبب رفض بريطانيا يكمن في عدم رغبة هذه الدولة في تحمل جزء من المسؤولية عن الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي.

وأضاف ناريشكين، في حديث تلفزيوني"هذا مفهوم تماما. لا يرغب شركاؤنا الغربيون في تحمل جزء من المسؤولية التي تقع على عاتقهم، لأن سياسة الاسترضاء التي اتبعوها تجاه ألمانيا، هي التي دفعت هتلر إلى التوجه شرقا طوال الوقت".

قام هيس بزيارة منفردة من ألمانيا إلى بريطانيا في مايو 1941. ويعتبر الغرض الحقيقي لهذه الزيارة أحد الألغاز الرئيسية للحرب العالمية الثانية. يعتقد المؤرخون أن هيس أراد إقناع البريطانيين بالتصالح مع ألمانيا قبل هجومها على الاتحاد السوفيتي.

في عام 1946، أثناء محاكمات نورمبرغ، تم الحكم على هيس بالسجن مدى الحياة، وقبع نتيجة الحكم في سجن سبانداو في برلين. وتوفي في 17 أغسطس 1987 عن عمر يناهز 93 عاما.

المصدر: نوفوستي