"واتس اب" تقاضي الحكومة الهندية بشأن قوانين الخصوصية

رفعت شركة المراسلة "واتس اب" دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية سعيا للدفاع عن خصوصية مستخدميها ووقف القوانين الجديدة التي تتطلب جعل الرسائل "قابلة للتتبع".

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ورفعت الشركة دعوى، الأربعاء، أمام محكمة دلهي العليا، حيث أكدت أن القواعد الحكومية الخاصة بتتبع الرسائل غير دستورية وتقوض الحق الأساسي في الخصوصية.

وتستخدم الشركة حاليا تشفير المحادثات من طرف إلى طرف، بطريقة لا يستطيع معها أي شخص بخلاف المرسل والمستقبل قراءة الرسائل المرسلة بينهما.

وقالت "واتس اب" في بيان لها إن "المجتمع المدني والخبراء الفنيون في جميع أنحاء العالم يؤكدون على الدوام أن شرط تتبع الرسائل الخاصة من شأنه أن يكسر التشفير من طرف إلى طرف ويؤدي إلى إساءة استخدام حقيقية".

وأضافت الشركة "تلتزم واتس اب بحماية خصوصية الرسائل الشخصية للأشخاص وسنواصل بذل كل ما في وسعنا في إطار القوانين الهندية للقيام بذلك".

المصدر: أ ب