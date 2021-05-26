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خبير: الاستخبارات البريطانية تقف خلف قضية "رايان إير" في مينسك

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خبير: الاستخبارات البريطانية تقف خلف قضية
Sputnik
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قال أليكسي مارتينوف مدير معهد الدول الحديثة، إن الاستخبارات البريطانية تقف بالكامل وراء قضية هبوط طائرة "رايان إير" في مطار مينسك قبل أيام.

وأضاف الخبير: "هذه عملية أمنية خاصة خارجية جادة. ويبدو من طريقة تنفيذها والعلامات الأخرى التي يتم نشرها مؤخرا، أنها من تنفيذ الاستخبارات البريطانية".

ولفت مارتينوف الانتباه إلى سخافة، من وجهة نظر المنطق، مزاعم المسؤولين البريطانيين بأن روسيا كانت على علم بموضوع الهبوط الاضطراري للطائرة حتى قبل حدوثه، لذلك" روسيا هي المسؤولة عن كل شيء، ومن الضروري فرض عقوبات على السيل الشمالي-2".

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وشدد الخبير، على أن "حادث هبوط الطائرة تم استخدامه ضد بيلاروس، ولكن الهدف النهائي بالطبع هو روسيا".

المصدر: نوفوستي

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