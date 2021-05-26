الحكومة الألمانية: لا نصدر تصاريح بشأن توريد أسلحة لأوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها لا تصدر تصاريح لتوريد أسلحة لأوكرانيا، مؤكدة تمسك برلين بتسوية الأزمة في هذا البلد بطرق سياسية على أساس اتفاقية مينسك.

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وأوضح المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت أن الحكومة تتمسك بـ "السياسة التقييدية" فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، وأنه "في سياق أوكرانيا لا نصدر تصاريح بشأن توريد أسلحة". وأشار إلى أن في وسعه أن يتحدث باسم التشكيلة الحالية للحكومة فقط، مؤكدا أنها لن تتخلى عن نهجها حتة نهاية فترة ولايتها.

وأضاف زايبرت أن ألمانيا تدعو لحل الأزمة في أوكرانيا بطرق سياسية، ضمن إطار اتفاقية مينسك الخاصة بتسوية النزاع المسلح في جنوب شرقي البلاد. كما أكد المتحدث أن برلين تقدم لكييف دعما دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا.

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وتحدث زايبرت معلقا على تصريحات الرئيس المشارك لحزب "الخضر" الألماني روبرت هابك، الذي دعا إلى تزويد أوكرانيا بـ "أسلحة دفاعية" كي تستطيع "الدفاع عن الذات". وتعرض هابك بسبب تصريحاته هذه لانتقادات ممثلي قوى سياسية أخرى في ألمانيا.

المصدر: "تاس"