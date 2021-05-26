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جونسون: "أتحمل المسؤولية الكاملة" عن استجابة بريطانيا للجائحة

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جونسون:
Reuters HANNAH MCKAY
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن استجابة البلاد لكوفيد -19، مؤكدا أنه يشعر بالأسف حقا للمعاناة خلال تفشي الوباء في بريطانيا.

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كلام جونسون، يأتي عقب اتهامات مساعده السابق دومينيك كامينغز، الذي قال إن "الأخطاء أدت إلى وفيات غير ضرورية".

وقال جونسون للمشرعين "أتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث"، مضيفا: "كما قلت من قبل.. أنا آسف حقا للمعاناة التي عانى منها شعب هذا البلد.

ورغم ذلك، فقد أصر جونسون، على وجهة نظره بأن الحكومة تصرفت طوال الوقت بنية إنقاذ الأرواح وحماية خدمة الصحة الوطنية (NHS) ووفقا لأفضل نصيحة علمية"، وقال: "هذا بالضبط ما فعلناه."

وكان كامينغز قال بوقت سابق إن الخطة المبكرة التي وضعتها بريطانيا لمكافحة كورونا كانت "كارثية" وإن "قرارات مريعة" قادت الحكومة لفرض إجراءات عزل عام كان من الممكن تجنبها.

المصدر: رويترز 

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