لوكاشينكو يعلق على جدول أعمال مباحثاته مع بوتين في سوتشي

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، معلقا على جدول أعمال محادثاته المقبلة في سوتشي مع الرئيس فلاديمير بوتين، إنه لا يرغب بتسمية مسائل محددة، لكن سيتم التركيز على الاقتصاد.

ونقل الموقع الرسمي للرئاسة البيلاروسية عن لوكاشينكو: "لن أذكر قضايا محددة، لكن الحديث سيتركز على الاقتصاد بشكل أساسي. وسنبحث الوضع الذي يتطور حول بيلاروس وروسيا، وكيف سنمضي قدما".

وأشار الزعيم البيلاروسي إلى أنه، لا يرى في الاتجاهات الأخرى، أي مشاكل بين مينسك وموسكو. وقال: "لقد اتفقنا منذ فترة طويلة على القضايا العسكرية والسياسية وغيرها، ونحن نتصرف وفقا لذلك".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الاجتماع بين بوتين ولوكاشينكو سيعقد يوم الجمعة في سوتشي.

المصدر: نوفوستي