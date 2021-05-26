لوكاشينكو ينفي ضلوع المخابرات في حادث الطائرة ويطالب الغرب بتعويضات

علق رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، على المزاعم بأن الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان إير" في مطار مينسك جاء نتيجة لعملية ماكرة من جانب الاستخبارات.

وقال: " أنتم تتملقون لنا بهذا الثناء".

وأضاف لوكاشينكو القول، إنه يتعين على الدول الغربية أن تسدد لبلاده النفقات المرتبطة بالهبوط الاضطراري لهذه الطائرة.

"إذا كنتم (الغرب) تستعدون لفرض مجموعة أخرى من العقوبات، فلا تنسوا تعويض التكاليف التي تكبدها الجانب البيلاروسي أثناء التحقيق في الحادث".

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وذكر لوكاشينكو، أنه تم استدعاء فرق الطوارئ والإسعاف ومجموعة نزع الألغام والكلاب البوليسية وقوة مكافحة الإرهاب، وذلك وفقا للمعايير الدولية. وقال: "تم القيام بكل ذلك وفق القواعد الدولية وقوانيننا. وعليكم أن تدفعوا ثمن ذلك".

المصدر: نوفوستي