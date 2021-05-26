الكرملين يحدد التوقعات من أول قمة بين بوتين وبايدن

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا توجد بعد خطط لتوقيع وثائق، عقب الاجتماع المنتظر للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لا، لم يتم الحديث عن هذا بعد. لم يتم التخطيط له بعد".

وردا على سؤال حول المكان المحدد لعقد القمة، أوضح ممثل الكرملين، أنه لا يوجد اتفاق دقيق حتى الآن حول ذلك.

وتابع بيسكوف القول: "من المهم أن تتاح للرئيسين فرصة تبادل وجهات النظر، ومقارنة مواقفهما بشأن القضايا التي تهم البلدين، وكذلك بحث القضايا التي تهم كل العالم، أي مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومراقبة التسلح".

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف: "أعتقد أنه لا داعي لانتظار توقعات مفرطة بشأن نتائج هذا الاجتماع، ولكن مع الاستمرار في الانطلاق من أن هذا حدث مهم للغاية".

ونوه بيسكوف، بأنه لا يجوز توقع أن يتم التوصل إلى تفاهم بشأن قضايا الخلاف العميق خلال اجتماع واحد. ولكن في نفس الوقت، سيكون من الخطأ التقليل من أهمية هذا الاجتماع.

في وقت سابق، أعلن الكرملين أن اجتماع القمة بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، سيعقد في جنيف في السادس عشر من يونيو المقبل.

وأشار إلى أن اللقاء سيتناول بحث الاستقرار الاستراتيجي والعلاقات بين البلدين، ومواجهة فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي