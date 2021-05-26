وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصي بتجنب مجال بيلاروس الجوي

حثت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء شركات الخطوط الجوية على تجنب التحليق في المجال الجوي لبيلاروس لأسباب "تتعلق بالسلامة".

إقرأ المزيد

وقالت الوكالة إن ما وصفته بـ"إجبار" الطائرة التابعة لشركة "رايان إير" الأحد الماضي على تحويل مسارها هناك يلقي بشكوك حول قدرة هذا البلد على ضمان ملاحة جوية آمنة.

وذكرت الوكالة أنها توصي شركات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، وتلك غير التابعة للتكتل والتي تحلق منه أو إليه، بتجنب المجال الجوي لبيلاروس باستثناء في حالات الطوارئ.

وفي خضم الأزمة التي فجرها هبوط رحلة "رايان إير" في مينسك في العلاقات بين بيلاروس والغرب، استدعت الخارجية النمساوية سفير بيلاروس في فيينا وأعربت له عن احتجاجها الشديد على الحادث، مشيرة إلى أنها تعتبر "إجبار" طائرة "رايان إير" على الهبوط "تدخلا خطيرا في الحركة الجوية الدولية".

وأعلنت حكومة التشيك أنها تعلق اعتبارا من يوم الجمعة استقبال طائرات شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" في أراضيها، كما أن طائرات الخطوط الجوية التشيكية ستوقف الرحلات الجوية في إجواء بيلاروس.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات البيلارويبة وحث شركات الطيران على تجنب التحليق عبر أجواء بيلاروس، ردا على ما اعتبرته الدول الغربية "اختطافا" لرحلة "رايان إير" التي كانت متجهة من اليونان إلى ليتوانيا، خلال إجبارها على الهبوط في مينسك بهدف اعتقال صحفي معارض بيلاروسي كان على متنها.

وتنفي السلطات البيلاروسية هذه الاتهامات وتقول إنها تلقت بلاغا بوجود قنبلة على متن الطائرة وأنها نصحت للطيار بالهبوط في مطار مينسك حفاظا على أروح المسافرين، مؤكدة أنها تصرفت وفقا لمتطلبات التشريعات واللوائح الدولية في مجال الطيران المدني.

المصدر: وكالات