لوكاشينكو: مطارات فيلنيوس وكييف ولفوف ووارسو رفضت هبوط "رايان إير"

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه بعد الإعلان عن وجود قنبلة على متن طائرة"رايان إير"، رفضت فيلنيوس وكييف ولفوف ووارسو قبول هبوط الطائرة فيها.

وأضاف لوكاشينكو: "لماذا قرر قائد الطاقم، الهبوط في مينسك، بينما كان هناك حوالي 70 كيلومترا من فيلنيوس؟ لماذا لم يرغب أحد في استقبال هذه الطائرة عندما أبلغنا عن وجود المتفجرات على متنها: لا فيلنيوس، حيث كانت متوجهة ، ولا وارسو، ولا لفوف ولا كييف. لماذا لم يقبل الذين يحتجون ويردحون الآن استقبال هذه الطائرة؟ هل خافوا من المسؤولية؟ أو هل كان من الضروري لأحد ما أن تهبط الطائرة في مينسك بالذات؟".

في 23 مايو، أفاد نشطاء حقوقيون ووسائل إعلام بأن سلطات بيلاروس اعتقلت مؤسس إحدى أبرز القنوات المعارضة في تطبيق "تلغرام"، بعد هبوط اضطراراي لطائرة كان على متنها في مينسك.

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وأكدت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية أن طائرة الركاب التابعة لشركة "ريان إير" هبطت يوم الأحد في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، مضيفة أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة هذه المزاعم.

المصدر: نوفوستي