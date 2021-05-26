لوكاشينكو يكشف الهدف الحقيقي للاستراتيجيين الغربيين

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن قناة متطرفة في "تلغرام" تم تأسيسها أثناء الاحتجاجات في بيلاروس تعمل حاليا ضد روسيا وتظهر بذلك الهدف الحقيقي للاستراتيجيين الغربيين.

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وقال لوكاشينكو خلال اجتماع عقد في برلمان بلاده، اليوم الأربعاء: "يتم البحث عن نقاط ضعف جديدة، وإنه موجه ليس فقط لنا. إننا ميدان تجربة بالنسبة لهم، قبل توجههم إلى الشرق. وسيتوجهون إلى هناك بعد إجراء تجربة عندنا. وأريد أن أذكر أن قناة متطرفة معروفة تم إنشاؤها على خلفية الأحداث في بيلاروس لكن ليس في أراضيها، تعمل حاليا بشكل كامل ضد روسيا، الأمر الذي يظهر الهدف الحقيقي للاستراتيجيين الغربيين".

واندلعت في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أغسطس عام 2020 وفاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة على التوالي، مظاهرات احتجاج واسعة.

وأعلنت السلطات البيلاروسية أكثر من مرة أن تنسيق مظاهرات الاحتجاج في البلاد يتم من الخارج. واتهم الرئيس لوكاشينكو الدول الغربية بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، مشيرا إلى أن أعمال الشغب تديرها الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي