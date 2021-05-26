وزير خارجية تركيا يزور اليونان الأسبوع القادم

أكدت وسائل الإعلام التركية الرسمية أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سيتوجه إلى اليونان مطلع الأسبوع القادم في زيارة رسمية.

وأفادت شبكة "تي أر تي" التلفزيونية التركية اليوم الأربعاء بأن تشاووش أوغلو سيزور اليونان الاثنين القادم 31 مايو تلبية لدعوة من سلطات هذا البلد.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelen davet üzerine pazartesi günü Yunanistan'a gidecek.https://t.co/Yc9bFBqCHy — TRT HABER (@trthaber) May 26, 2021

وتصاعدت التوترات بين أنقرة وأثينا بشكل حاد العام الماضي على خلفية الخلاف القديم المتعلق بالأنشطة الاستكشافية التركية في شرق المتوسط.

وتحاول الدولتان العضوان في حلف الناتو تجاوز الخلاف وقد استأنفتا المفاوضات الثنائية لتسويته.

المصدر: TRT