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أعمال شغب في بورتلاند خلال مظاهرات لإحياء ذكرى فلويد

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في مدينة بورتلاند، قام أعضاء من جماعة "أنتيفا" بأعمال شغب ليلا، أشعلوا خلالها النار في "مركز العدالة"، وحطموا نوافذ المتاجر وألقوا الألعاب النارية على الشرطة.

 

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أعمال الشغب اندلعت خلال مسيرات نظمت لإحياء ذكرى وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، وقام رجال الشرطة بالقبض على عدة أشخاص من المشاركين.

وكان مقتل فلويد يوم 25 مايو 2020 على يد ضابط شرطة جثا عليه بركبته عند اعتقاله، قد أثار احتجاجات عارمة، تحول في بعض الأحيان إلى أعمال شغب في الولايات المتحدة والعالم، حيث نادى المحتجون بمعاداة العنصرية وأطلقوا شعارا يقول: "حياة السود مهمة".

المصدر: RT

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