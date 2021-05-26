مندوب روسي يدعو لعدم توقع أي معجزات من قمة بوتين-بايدن

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أنه لا يجب توقع أي معجزات من قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف.

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وقال تشيجوف في بث قناة "روسيا-24" الروسية، اليوم الأربعاء: "طبعا، إنها (القمة الروسية الأمريكية) منتظرة بفارغ الصبر (في أوروبا) وهناك من ينتظرها بمخاوف ومن ينتظرها بأمل. لكن لا يجب علينا أن نتوقع أي معجزات، لكنها طبعا قد تأتي بعامل مستقر معين للعلاقات بين روسيا وأوروبا حال تحقيقها نتيجة إيجابية".

وتجري قمة بوتين-بايدن في جنيف في 16 يونيو القادم.

المصدر: نوفوستي