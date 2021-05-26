بيلاروس تكشف مصدر الرسائل حول تفخيخ طائرة "رايان إير"

قالت وكالة ATN الإعلامية الحكومية البيلاروسية، إن الرسالة التي تحدثت عن التهديد بحدوث انفجار في طائرة "رايان إير"، جاءت من سويسرا.

وأضافت ATN في بيان على قناتها الرسمية على Telegram: "الرسالة حول تفخيخ الطائرة، جاءت من سويسرا".

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في وقت سابق، قال رئيس مديرية الطيران بوزارة النقل البيلاروسية أرتيوم سيكورسكي، إن مطار مينسك الوطني تلقى عبر البريد الإلكتروني في 23 مايو، رسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وذكر سيكورسكي أن "جنود حماس طالبوا فيها الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن دعم التصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة. ونوهوا بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة رايان إير، وقالوا إنهم سيفجرونها فوق فيلنيوس إذا لم يتم الوفاء بمطالبهم" . وفي وقت لاحق نفى المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، فوزي برهوم، الاثنين، أي "معرفة للحركة بحادث الطائرة في مينسك أو وجود أي صلة بينها وبينه"، مشددا على أن "حماس لا تلجأ لمثل هكذا أساليب

وقال: "حماس لا تلجأ لتلك الأساليب، والتي يبدو أنها من فعل جهات مشبوهة تهدف إلى شيطنة الحركة، وإلى إفشال التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني ومع مقاومته المشروعة".

وأضاف: "حماس لا علاقة لها بالأمر على الإطلاق".

المصدر: نوفوستي