روحاني: المطلوب من المواطنين أن يتوجهوا بكامل حريتهم لصناديق الاقتراع

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "المطلوب من المواطنين هو أن يتوجهوا بكامل حريتهم إلى صناديق الاقتراع ويدلوا بآرائهم عن وعي وبصيرة".

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وفي اجتماع الحكومة الإيرانية، قال حسن روحاني: "هذه الانتخابات هي رمز حرية المواطنين ووعيهم، فالمطلوب من المواطنين ان يتوجهوا بكامل حريتهم الى صناديق الاقتراع ويدلوا بآرائهم عن وعي وبصيرة".

وأضاف: "ما دام المعيار هو رأي الشعب ينبغي تهيئة المقدمات ليشارك أبناء الشعب في العملية الانتخابية ويدلوا بأصواتهم".

ورأى الرئيس الإيراني أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري بالبلاد في 18 يونيو القادم "حدث مهم لأنها ليست مجرد حضور المواطنين إلى صناديق الاقتراع والادلاء برأيهم كما يحدث في انتخابات مجالس الشورى أو الخبراء أو المجالس المحلية، بل الأمر يتعلق باختيار شخص يكون رئيسا لكل أبناء الشعب وممثلا لهم جميعا".

المصدر: "إرنا"