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لوكاشينكو يوضح سبب طرد جميع الدبلوماسيين اللاتفيين

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لوكاشينكو يوضح سبب طرد جميع الدبلوماسيين اللاتفيين
Sputnik
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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في تعليقه على قيام بلاده بطرد كل الطاقم الدبلوماسي لسفارة لاتفيا في بيلاروس، إن بلاده تتصرف كدولة وطنية ذات سيادة.

وأضاف لوكاشينكو، في كلمته خلال اللقاء مع أعضاء البرلمان وأعضاء اللجنة الدستورية وممثلي هيئات إدارة الدولة: "تصرفت بيلاروس كدولة وطنية ذات سيادة" .

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في 24 مايو، قام وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيكس برفقة عمدة ريغا مارتينش ستاكيس، بنزع العلم الوطني لبيلاروس واستبداله بعلم المعارضة البيلاروسية، من السارية بالقرب من أحد الفنادق في وسط المدينة. 

المصدر: نوفوستي

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