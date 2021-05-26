شويغو يناقش قضية قره باغ مع وزير دفاع أرمينيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع سيرغي شويغو تحدث هاتفيا مساء أمس مع نظيره الأرمني فاغارشاك هاروتيونيان.

وأضافت الوزارة، في بيان للصحفيين اليوم: "في مساء يوم 25 مايو، أجرى وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو، محادثات هاتفية مع وزير دفاع أرمينيا فاغارشاك هاروتيونيان. وخلالها تطرق الوزيران إلى الوضع في المنطقة والمناطق التي يتم فيها تنفيذ مهام قوة حفظ السلام الروسية في قره باغ".

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ونوهت الدفاع الروسية، بأن شويغو بحث كذلك مع نظيره الأرمني، المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: نوفوستي