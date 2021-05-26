عائلة جورج فلويد تلتقي بايدن.. ولفتة مؤثرة من ابنته أمام البيت الأبيض (فيديو)

التقى الرئيس الأمريكي أفراد عائلة جورج فلويد الذي قتل العام الماضي على يد عنصر من الشرطة، من بينهم ابنته جيانا ذات السبعة أعوام التي كرمت والدها على طريقتها من باحة البيت الأبيض.

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وأفادت قناة "cbs news" الأمريكية، بأن الرئيس جو بايدن التقى العائلة برفقة نائبته كامالا هاريس على مدى أكثر من ساعة، وأبدى غضبه لعدم إقرار المشرعين حتى الآن قانون إصلاحات الشرطة.

وعقب اللقاء، قال فيلونيز فلويد، شقيق جورج، من باحة البيت الأبيض، متوجها إلى المشرعين "إذا كان بإمكانكم أن تقروا قانونا لحماية طائر النسر الأصلع، يمكنكم إعداد قانون فدرالي لحماية ذوي البشرة الملونة"، في إشارة إلى النسر الذي تعتمده الولايات المتحدة شعارا لها.

وفي لفتة مؤثرة، كرمت الطفلة جيانا ابنة جورج فلويد والدها من أمام البيت الأبيض، حيث طلبت من أقاربها المناداة باسم والدها، فرفع جميع أفراد العائلة قبضاتهم ونادوا: "جورج فلويد".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عائلة فلويد أمضت يوما كاملا في واشنطن التقت خلاله الرئيس جو بايدن وعددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث شددت العائلة على هدف واحد وهو تحقيق الإصلاحات في الشرطة الأمريكية.

المصدر: "cbs news"