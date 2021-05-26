ثلاثة قتلى باصطدام سفينة صيد يابانية بسفينة روسية قبالة هوكايدو

سقط ثلاثة قتلى صباح اليوم الأربعاء نتيجة اصطدام سفينة الصيد اليابانية "داي هاتشي هوكو مارو" بالسفينة الروسية "أمور" بالقرب من مدينة مونبيتسو في جزيرة هوكايدو اليابانية.

وذكرت وسائل إعلام أن طاقم "آمور" أنقذ 5 أشخاص كانوا على متن السفينة اليابانية، وثلاثة منهم في حالة غيبوبة، فيما أفادت وكالة "كيودو" في وقت لاحق أنهم توفوا.

وقال القنصل العام الروسي في مدينة سابورو سيرجي مارين لوكالة "نوفوستي" أنه تم فتح تحقيق في الحادث، وأوضح أن السفينة الروسية تتجه الآن إلى ميناء مومبيتسوو، ووفقا للمعلومات الأولية، لم يصب أفراد طاقمها بأذى.

وأضاف القنصل الروسي، أن الضباب الكثيف قد يكون سبب اصطدام السفينتين.

المصدر: نوفوستي