كندا توصي شركات الطيران بتجنب أجواء بيلاروس

أصدرت السلطات الكندية توصيات لشركات الطيران بتجنب التحليقات في أجواء بيلاروس عقب حادثة هبوط طائرة "رايان إير" واعتقال السلطات البيلاروسية لناشط معارض كان على متنها.

وجاء في بيان مشترك لوزير الخارجية الكندي مارك غارنو ووزير النقل عمر الغبرا، أن "كندا تدين بحزم إجبار رحلة 4978 لشركة "رايان إير" على تغيير مسارها بذريعة كاذبة واعتقال بيلاروس للصحفي رومان بروتاسيفيتش".

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وأشار البيان إلى أن "خطوة النظام البيلاروسي هذه عرضت سلامة الركاب للخطر وتعتبر انتهاكا خطيرا للمبادئ الأساسية والقواعد الدولية لضمان سلامة الطيران المدني في العالم".

وأوصت الحكومة الكندية لشركات الطيران الكندية وأصحاب الطائرات المسجلة في كندا لتجنب دخول أجواء بيلاروس "بسبب تهديدات أمنية على الطيران المدني".

كما دعت كندا للإفراج عن الناشط رومان بروتاسيفيتش، معتبرة اعتقاله "اعتداء على حرية الإعلام".

المصدر: نوفوستي