برودي: مبدأ اتخاذ القرارات بالإجماع "مأساة" لمستقبل أوروبا

وصف السياسي الإيطالي المخضرم رومانو برودي الاستمرار في مبدأ الإجماع كشرط لإتخاذ القرارات في القمم الاوروبية بالـ"مأساة" لمستقبل التكتل الموحد.

واستبعد برودي، الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية، في تصريحات صحفية "التمكن من إلغاء حق النقض للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب".

وأضاف: "نحن على بعد سنوات ضوئية من القيام بذلك، وهناك العديد من المصالح".

وتابع: "يجب كسر هذا النظام. لدي كلمة واحدة فقط عن مستقبل أوروبا: المأساة هي الإجماع.. وبالإجماع لا يمكن إدارة حتى عمارة سكنية".

وأشار إلى أن "هذا ينطبق على ليبيا وعلى مسألة (توحيد نظام) الضرائب وينطبق على كل شي".

المصدر: "آكي"