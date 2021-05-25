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بايدن: العقوبات الأمريكية على بيلاروس قيد التنفيذ

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بايدن: العقوبات الأمريكية على بيلاروس قيد التنفيذ
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "العقوبات الأمريكية على بيلاروس قيد التنفيذ"، دون أن يدلي بأي تفاصيل حولها.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن بايدن أدلى بهذه التصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض في طريقه إلى مسقط رأسه في ولاية ديلاوير.

وكان بايدن أعرب عن إدانته "بأشد العبارات" لحادثة طائرة "رايان إير" واعتقال سلطات بيلاروس للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، متوعدا بـ "محاسبة" المسؤولين عن ذلك.



المصدر: "رويترز" + RT

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