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اعتقال مشتبه به ثان في هجوم شنه مؤيدون للفلسطينيين على يهود في لوس أنجلوس

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اعتقال مشتبه به ثان في هجوم شنه مؤيدون للفلسطينيين على يهود في لوس أنجلوس
Reuters MARIO ANZUONI
شرطة لوس أنجلوس
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ألقت شرطة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة القبض على مشتبه به ثان في اعتداء مزعوم شنته مجموعة مؤيدة للفلسطينيين على رجال يهود خارج مطعم الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة في بيان لها إن "سامر الجيلوسي (35 عاما) من ويتيير، اعتقل في أناهايم واحتجز للاشتباه في قيامه باعتداء بسلاح فتاك".

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وأضافت أن الجيلوسي يعتبر أحد "المشتبه بهم الرئيسيين" في الهجوم الذي وقع يوم 18 مايو.

وأشارت إلى إن "القضية ستعرض على الادعاء للنظر في اتهامات من بينها جرائم كراهية".

وكان المشتبه به الأول تم القبض عليه واحتجازه في وقت متأخر من يوم الجمعة، للتحقيق في قيامه باعتداء بسلاح فتاك.

كما زعمت الشرطة أن الدافع وراء الجريمة هو "الكراهية" عندما تم الإعلان عن اعتقاله يوم السبت الماضي.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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