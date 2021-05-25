البرلمان الدنماركي يصادق على اتفاقين حول ترسيم الحدود مع النرويج وآيسلندا

صادق البرلمان الدنماركي يوم الثلاثاء على اتفاقيتين حول ترسيم الحدود البحرية مع النرويج وآيسلندا، تزيدان من مساحة الجرف القاري الدنماركي بمقدار أكثر من نصف مساحة البلاد.

وقال وزير الخارجية الدنماركي ييبيه كوفود في بيان له بهذا الصدد، إن الاتفاقيتين "تعتبران نموذجا للتعاون بين الدول. واتفقنا على الحدود البحرية الجديدة بين الدول الثلاث بشكل سلمي وبالتعاون مع الزملاء في جزر فارو (التابعة للدنمارك) والنرويج وآيسلندا".

وتم ترسيم الحدود في بحر النرويج شمالي جزر فارو الدانماركية الذاتية الحكم، التي تقع على بعد نحو 1400 كلم عن سواحل الدنمارك و450 كلم عن سواحل آيسلندا.

وبموجب الاتفاقيتين ستزداد مساحة الجرف القاري الدنماركي بمقدار 27 ألف كلم مربع، بينما تبلغ مساحة الدنمارك (بدون جزر فارو وغرينلاند التابعة لها) 43 ألف كلم مربع.

المصدر: تاس