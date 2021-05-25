البيت الأبيض: نصف البالغين الأمريكيين أصبحوا مطعمين بشكل كامل

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستصل اليوم الثلاثاء إلى تطعيم خمسين بالمائة من البالغين بالكامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد هدفا يتمثل في تطعيم سبعين بالمائة من جميع البالغين بجرعة واحدة على الأقل بحلول عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.

وكثف البيت الأبيض حملة توزيع اللقاحات، وانخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد.

وتستخدم الولايات المتحدة ثلاثة أنواع مختلفة من اللقاحات هي "فايرز" و"موديرنا" و"جونسون أند جونسون".

كما زادت إدارة بايدن كمية الجرعات التي تصدرها إلى الدول الأخرى.

المصدر: AP