تقرير: بريطانيا تعتزم فرض رسوم زيارة على مواطني الاتحاد الأوروبي

أكدت الحكومة البريطانية خططها لفرض رسوم على مواطني الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الرعايا الأجانب للزيارة، وذلك بهدف جعل الحدود "أكثر أمانا".

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، في مؤتمر صحفي، إن وزارتها ستصدر تشريعا لإدخال تصريح سفر إلكتروني جديد (ETA)، معتبرة أنه "من أجل مساعدة الحكومة على تتبع عدد الأشخاص الذين يدخلون ويغادرون المملكة المتحدة بمزيد من الدقة".

ورفضت باتيل توضيح تكلفة رسوم السفر الناتجة عن التصريح على الزائرين، مبررة الخطوة بـ"عدم الاضطرار إلى الالتفاف حول الافتراضات من أهداف الهجرة أو الأرقام، أو حتى التكهن بما إذا كانت الأرقام المسافرين القادمين سترتفع أم ستنخفض".

ووفقا للنظام الجديد، يتعين على الزائرين ملء نموذج عبر الإنترنت قبل السفر إلى المملكة المتحدة، مما سيسمح لوزارة الداخلية بمنح إذن مسبق للدخول بعد إجراء فحوصات أمنية واتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح لشخص ما بدخول البلاد.

ويتوجب على شركات الطيران التحقق من هذه الأذونات عبر الإنترنت قبل الصعود إلى الطائرة. ومن المتوقع بدء العمل بتصريح "ETA" بحلول عام 2025.

وكررت وزيرة الداخلية خططها للإسراع في إبعاد المهاجرين غير الشرعيين والجناة الأجانب، وقمع مهربي البشر، متعهدة بالمضي قدما في "إصلاح شامل لنظام اللجوء"، والذي قالت إنه "كلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة حوالى مليار جنيه إسترليني هذا العام".

وأكد باتيل حظر استخدام بطاقات الهوية الوطنية الأوروبية على الحدود اعتبارا من أكتوبر المقبل.