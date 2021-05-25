وزير خارجية ألمانيا: لوكاشينكو يجب أن يدفع ثمنا غاليا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء إن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، يجب أن يدفع ثمنا غاليا لإجباره طائرة على الهبوط في بلاده لاعتقال صحفي معارض كان على متنها.

وقال ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي "ما قام به لوكاشينكو لا يمكن أن يكون أكثر غدرا من ذلك، تعريض حياة أكثر من 170 راكبا للخطر من أجل اعتقال صحفي".

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وأضاف "المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بتجاوز هذا الخط. يجب أن يكون واضحا لكل دكتاتور قد تكون مثل هذه الأفكار تداعب خياله أن هناك ثمنا غاليا لذلك".

المصدر: رويترز