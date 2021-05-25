 
مباشر

الخارجية الليتوانية: بلدية العاصمة فيلنيوس رفعت علم المعارضة البيلاروسية بدلا عن علم المدينة

أخبار العالم

الخارجية الليتوانية: بلدية العاصمة فيلنيوس رفعت علم المعارضة البيلاروسية بدلا عن علم المدينة
Sputnik YouTube
أعلام قرب مبنى بلدية العاصمة الليتوانية فيلنيوس وبينها العلم المستخدم من قبل المعارضة البيلاروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qh7w

أعلنت الخارجية الليتوانية أن بلدية العاصمة فيلنيوس رفعت العلم الأبيض والأحمر والأبيض المستخدم من قبل المعارضة البيلاروسية عوضا عن علم المدينة وليس علم بيلاروس الرسمي.

إقرأ المزيد
السلطات البيلاروسية تطالب جميع موظفي السفارة اللاتفية في مينسك بمغادرة البلاد
السلطات البيلاروسية تطالب جميع موظفي السفارة اللاتفية في مينسك بمغادرة البلاد

وأوضحت الوزارة أن العلم الوطني البيلاروسي (الأحمر والأخضر) لم يكن له وجود فوق مبنى بلدية العاصمة الليتوانية، بل تم رفع "علم بيلاروس التاريخي" عوضا عن علم فيلنيوس.

كما أشارت الخارجية إلى أنها لم تتلق مذكرة من نظيرتها البيلاروسية حول طرد سفير ليتوانيا وأعضاء بعثتها الدبلوماسية من مينسك، موضحة أن السفير الليتواني لدى بيلاروس جرى استدعاؤه إلى ليتوانيا للتشاور.

وأمس الاثنين، أعلنت الخارجية البيلاروسية أنها طالبت جميع موظفي السفارة اللاتفية لدى مينسك بمغادرة أراضي البلاد، وذلك ردا على حادث استبدال العلم الرسمي البيلاروسي بعلم المعارضة البيلاروسية أثناء ألعاب مباراة العالم لهوكي الجليد التي تستضيفها العاصمة اللاتفيية ريغا.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا