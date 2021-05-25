الخارجية الليتوانية: بلدية العاصمة فيلنيوس رفعت علم المعارضة البيلاروسية بدلا عن علم المدينة

أعلنت الخارجية الليتوانية أن بلدية العاصمة فيلنيوس رفعت العلم الأبيض والأحمر والأبيض المستخدم من قبل المعارضة البيلاروسية عوضا عن علم المدينة وليس علم بيلاروس الرسمي.

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وأوضحت الوزارة أن العلم الوطني البيلاروسي (الأحمر والأخضر) لم يكن له وجود فوق مبنى بلدية العاصمة الليتوانية، بل تم رفع "علم بيلاروس التاريخي" عوضا عن علم فيلنيوس.

كما أشارت الخارجية إلى أنها لم تتلق مذكرة من نظيرتها البيلاروسية حول طرد سفير ليتوانيا وأعضاء بعثتها الدبلوماسية من مينسك، موضحة أن السفير الليتواني لدى بيلاروس جرى استدعاؤه إلى ليتوانيا للتشاور.

وأمس الاثنين، أعلنت الخارجية البيلاروسية أنها طالبت جميع موظفي السفارة اللاتفية لدى مينسك بمغادرة أراضي البلاد، وذلك ردا على حادث استبدال العلم الرسمي البيلاروسي بعلم المعارضة البيلاروسية أثناء ألعاب مباراة العالم لهوكي الجليد التي تستضيفها العاصمة اللاتفيية ريغا.

المصدر: "نوفوستي"