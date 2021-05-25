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حكومة بريطانيا تعود إلى الإغلاقات المحلية

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حكومة بريطانيا تعود إلى الإغلاقات المحلية
Reuters
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عادت حكومة بريطانيا إلى ممارسات فرض الإغلاقات المحلية، معلنة أن السفر غير مرغوب فيه، إلى المناطق التي تنتشر فيها السلالة الهندية من فيروس كورونا سريع التفشي والانتشار.

وجاء في بيان نشر على موقع الحكومة: "في المناطق المذكورة، يجب على السكان قدر الإمكان مقابلة الآخرين في الشارع، وليس في الأماكن المغلقة، ويجب المحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص الذين لا يعيشون معا، ويشمل ذلك الأقارب والأصدقاء الذين لا يعيشون معا. ويجب تجنب السفر إلى هذه المناطق الأخرى وكذلك مغادرتها بدون وجود حاجة ماسة بما في ذلك بقصد العمل والدراسة".

وشملت الأماكن المدرجة في القائمة، مدن ليستر، وبيدفورد، وبلاكبيرن، وبولتون، وبورنلي، وكيركليس، وشمال تينيسايد، ومنطقة هانسلو في غرب لندن، والتي تعد موطنا للكثير من الهنود.

المصدر: نوفوستي

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