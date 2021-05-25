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"ميرور": الجيش الأمريكي يكتشف "أجساما غريبة" تتحرك تحت الماء

أخبار العالم

Reuters
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قال موقع The Mirror البريطاني، إن البحرية الأمريكية اكتشفت "أجساما سريعة الحركة" غامضة تحت الماء، وذكرت أن الخبراء وكذلك التكنولوجيا الحديثة لم يتمكنوا من تفسير ذلك.

ووفقا للموقع، تمكنت الغواصات الأمريكية بواسطة أجهزة السونار، من رصد أجسام متحركة مجهولة الهوية. ولكنه لم يحدد تحديد مكان وزمان الحادث.

وظهرت هذه المعطيات بعد أسبوع من نشر مقطع فيديو، ظهر فيه جسم أسود بجوار السفينة الحربية الأمريكية USS Omaha. ووفقا للموقع، أكد البنتاغون أن الحادث وقع في عام 2019.

وأوضح موقع The Mirror، أن لقطات هذه الأجسام مجهولة الهوية ظهرت على الإنترنت على خلفية التحقيق، الذي سيقوم في ختامه مدير الاستخبارات الوطنية جيمس وولسي، بتقديم تقرير إلى الكونغرس في يونيو.

في وقت سابق أعلن وولسي أن الطيارين العسكريين الأمريكيين على اتصال مستمر بأجسام غامضة تتحرك في الجو، وبعضها يشبه إلى حد بعيد الصحون الطائرة. ووفقا له، تم فرض طابع السرية على هذه الاتصالات، لكن واشنطن غيرت نهجها مؤخرا وبدأت بمناقشة هذا الموضوع بشكل أكثر انفتاحا.

المصدر: نوفوستي

 

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