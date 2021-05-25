بايدن يلتقي عائلة جورج فلويد في ذكرى وفاته الأولى

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عائلة جورج فلويد، في ذكرى مرور عام على وفاته على يد ضابط الشرطة ديريك شوفين في مينيابوليس، مما أثار احتجاجات مناهضة للعنصرية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن ابنة فلويد، جيانا والعديد من أشقائها سيكونون من بين الحاضرين، مشيرة إلى أن "بايدن أراد أن يكون هذا الاجتماع خاصا من أجل إجراء محادثة حقيقية مع العائلة، فهو لديه علاقة حقيقية معهم".

ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي يكافح فيه الكونغرس للتوصل إلى اتفاق من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن مشروع قانون إصلاح الشرطة الذي تمت تسميته على شرف فلويد.

وأقر مجلس النواب قانون "جورج فلويد للعدالة في الشرطة"، لكن فريقا من المشرعين من الحزبين يواصل التفاوض بشأن نسخة من مشروع القانون يمكن أن يمررها مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي.

وقال المشرعون أمس إنهم "ما زالوا متفائلين" بقدرتهم على التوصل إلى اتفاق، لكن آمال بايدن في التوقيع على مشروع القانون بحلول الذكرى السنوية اليوم تبددت.

المصدر: "الغارديان"