"بوليتيكو": بومبيو يخطط لزيارة إسرائيل ويعتزم عقد لقاء "على انفراد"

يخطط وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو لزيارة إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويرجح أن تكون بعد مغادرة الوزير الحالي أنتوني بلينكن، الذي وصل اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب.

وقال مصدر مقرب من بومبيو لموقع "بوليتيكو'' إن الوزير السابق الذي سيزور إسرائيل بصفة خاصة كمواطن، لم ينته من تحديد خطة الزيارة بسبب قيود السفر التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول الأجانب وسط جائحة كورونا.

وأشار إلى أن بومبيو، يريد الاحتفال بتقاعد يوسي كوهين كرئيس لجهاز استخبارات الموساد الإسرائيلي، مؤكدا أن بومبيو أخطر بلينكن بخططه ويعتزم الاجتماع على انفراد مع مسؤولين غير حكوميين.

المصدر: "بوليتيكو"