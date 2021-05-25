الرئاسة الفرنسية: ماكرون يريد أن تنضم المعارضة البيلاروسية إلى قمة مجموعة السبع

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون يود دعوة المعارضة البيلاروسية لحضور قمة مجموعة السبع المقرر عقدها الشهر المقبل إذا وافقت بريطانيا الدولة المضيفة.

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وقال مسؤول فرنسي "الرئيس ماكرون يؤيد دعوة المعارضة البيلاروسية إذا وافق البريطانيون على ذلك".

ولدى سؤاله عن موقف ماكرون، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ليس على علم على الفور بأي اقتراح من هذا القبيل لدعوة المعارضة البيلاروسية، مضيفا: "أعتقد أن قائمة الدعوة لمجموعة السبع قد تم تحديدها بالفعل".

ووفق ما أفادت مراسلتنا فإن فرنسا تدعم طلب سفيتلانا تيخانوفسكا المعارضة البيلاروسية في المنفى في ليتوانيا، التي طلبت في رسالة مشاركة القوى الديمقراطية البيلاروسية في قمة "G7" المقرر عقدها بين 11 و13 يونيو في المملكة المتحدة.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قرروا مساء أمس الاثنين إغلاق مجالهم الجوي أمام بيلاروس وتبني مجموعة جديدة من العقوبات ضد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المتهم بإعادة توجيه مسار طائرة ركاب أوروبية وطالبوا بإطلاق سراح المعارض الذي تم اعتقاله على الفور.

المصدر: RT+ رويترز

وفاء فكاني - باريس