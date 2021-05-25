الشرطة تزور مكتبين لـ "تويتر" في الهند بعد ظهور ملصق "وسائط متلاعب بها" على تغريدة مسؤول حزبي

زارت الشرطة مكتبين لموقع "تويتر" في الهند بعد ظهور ملصق "وسائط متلاعب بها" على تغريدة أحد مسؤولي حزب "بهاراتا جاناتا" الهندي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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وقبل أيام طلبت الحكومة الهندية من "تويتر" أن يزيل تصنيفاته لتلك التغريدات، وقالت إن وضعها يؤثر سلبا على صورة منصة التواصل الاجتماعي باعتبارها "محايدة وغير منحازة".

وقام "تويتر" بوضع الملصق المذكور على إحدى تغريدات المتحدث باسم حزب "بهاراتا جاناتا"، سامبيت باترا، الذي قال فيها إن "حزب المؤتمر" المعارض استخدم "مجموعة أدوات" في محاولات لتخريب تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات تطالب "تويتر" بإزالة الملصق ثلاث مرات، لكن الموقع لم يستجب، ما دفع الشرطة إلى زيارة مكتبيه - في العاصمة نيودلهي وفي مدينة "جورجاون في ولاية هاريانا المجاورة لولاية دلهي - من أجل تسليم مذكرة حكومية بهذا الشأن لموظفيه.

يذكر أن "تويتر" وضع في وقت سابق على حساب شبكة RT الروسية ملصقا يدل على كون هذا الحساب "على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالدولة"، ووضع موقع "فيسبوك" علامة مماثلة على صفحات RT فيه.

المصدر: RT + وسائل إعلام