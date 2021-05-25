زاخاروفا تشبّه سياسة واشنطن بالمزاح عبر الهاتف

علقت المتحدثة باسم وزارة الروسية ماريا زاخاروفا، على تعهد مستشار الرئيس الأمريكي، للمعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، بتقديم سلطات مينسك الحالية إلى العدالة.

وقالت زاخاروفا: مستوى الفكر السياسي لا يتعدى مستوى المزحة الهاتفية. لقد ذكّرنا ذلك كيف قامت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، بمرافقة وعرض فتيات فرقة بوسي ريوت في كواليس مجلس الأمن الدولي، وهو ما دفع المندوب الروسي فيتالي تشوركين للقول: ألم تنضم سامانثا باور بعد إلى هذه المجموعة؟".

في وقت سابق كما قال البيت الأبيض، وعد المستشار جيك سوليفان في محادثة هاتفية، تيخانوفسكايا بتقديم السلطات البيلاروسية، بما في ذلك الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، إلى العدالة.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن سوليفان في محادثة مع تيخانوفسكايا، شجب حادثة طائرة "ريان إير" في مطار مينسك واحتجاز الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، ودعا إلى انتخابات جديدة في بيلاروس مع مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: نوفوستي