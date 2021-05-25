بريطانيا تشعر بخيبة أمل من تعليقات الاتحاد الأوروبي بشأن إيرلندا الشمالية

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء، إن بريطانيا تشعر بخيبة أمل بسبب تعليقات الاتحاد الأوروبي بشأن إيرلندا الشمالية.

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يأتي ذلك، عقب تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت فيها إن توترات الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا ليست بسبب مشاكل مع بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي اتفق عليه الجانبان، ولكن بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد المتحدث للصحفيين أنه "لأمر مخيب للآمال أنه لم يكن هناك مزيد من الاعتراف من رئيس المفوضية بتأثير العملية الحالية للبروتوكول في إيرلندا الشمالية".

ولفت إلى أنه في حين أن الاتحاد الأوروبي "أعطى الأولوية لحماية السوق الموحدة ... يظل تركيزنا على حماية اتفاقية بلفاست بجميع أبعادها."

المصدر: رويترز