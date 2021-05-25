لافروف: باتروشيف وساليفان ناقشا كل جوانب العلاقات الروسية الأمريكية والحديث كان صريحا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف ناقش مع المستشار الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان مجمل جوانب العلاقات بين موسكو وواشنطن.

إقرأ المزيد

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قال لافروف: "المحادثات التي جرت أمس بين نيقولاي باتروشيف وجيك ساليفات تناولت كامل نطاق علاقاتنا الثنائية، شأنها شأن محادثاتي مع وزير الخارجية (الأمريكي) أنتوني بلينكن في إيسلندا. وفي كلتا الحالتين كان هو حوار صريح لا يحجب خلافاتنا الجدية والعميقة حول معظم القضايا الدولية، بل وكذلك حول جوانب علاقاتنا الثنائية".

وأضاف الوزير الروسي: "لكنني أعتقد أن الأسلوب الذي تبناه الجانب الأمريكي في عرض موقفه كان محترما"

وأمس الاثنين، عقد باتروشيف وساليفان لقاء في جنيف اتفقا خلاله على أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة من شأنه أن يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية.

وامتنع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن كشف تفاصيل مناقشة باتروشيف وساليفان لحادث تنفيذ طائرة تابعة لشركة "رايان إير" الإيرلندية هبوطا طارئا في مطار مينسك حيث قامت السلطات البيلاروسية بتوقيف ناشط معارض كان على متنها في طريقه إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

المصدر: "نوفوستي"