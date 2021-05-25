لافروف يبحث مع نظيره البيلاروسي موضوع طائرة "رايان إير"

قال المركز الصحفي لوزارة خارجية بيلاروس، إن وزير الخارجية فلاديمير ماكي، بحث هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، موضوع هبوط طائرة "رايان إير" بشكل طارئ في مينسك يوم الأحد.

وذكر المكتب، أن الوزيرين شددا على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي في الموضوع.

وأضاف المكتب في بيان: "أجرى وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي في 25 مايو، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الوضع حول الحادث مع طائرة ريان إير، وشددا على ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي من قبل هيئات خبرة مختصة".

وخلال الاتصال، أكد ماكي مرة أخرى التزام بلاده بالشفافية الكاملة والاستعداد للتعاون المفتوح مع الهياكل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تزويدها بكل المعلومات الموثوقة الضرورية. وناقش الجانبان كذلك، القضايا الآنية في العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.

المصدر: نوفوستي