لاريجاني يعلن موقفه حول رفض أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلن رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لاريجاني، تقبله قرار مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية، ودعا الشعب الإيراني إلى مشاركة واسعة في الانتخابات.

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وقال علي لاريجاني: "تقدمت للترشح للانتخابات بناء على واجبي الإسلامي والوطني والثوري وفي إطار تأكيد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة المشاركة الشعبية القصوى في الانتخابات المقبلة ووفق توصيات مراجع الدين وبعض النخب الجامعية".

وأضاف: "كانت لدي إرادة كبيرة لحل مشاكل البلاد".

وأعلن عباس كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، أنه تم تأييد أهلية 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية وإرسال اللائحة إلى وزارة الداخلية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو المقبل.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تسجيل أدنى نسبة اقتراع في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020، وهو ما نسب إلى جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

المصدر: RT