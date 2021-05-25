الاتحاد الأوروبي ينظر في فرض قيود على الاستيراد من بيلاروس

قال نائب وزير خارجية ليتوانيا مانتاس أدوميناس، إن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية الحد من الصادرات البيلاروسية.

وأضاف نائب الوزير: "سيتم تجديد قائمة العقوبات، وستكون هناك حزم جديدة، وسيتم فرض قيود على جميع أنواع الصادرات القادمة من بيلاروس. نحن لا نرغب في تحويل بيلاروس إلى وضع مشابه لكوريا الشمالية ... مثل هذه العزلة لا تؤدي إلى أي شيء حميد".

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ووفقا له، قد تشمل القيود المنتجات النفطية، والأسمدة والآليات والجرارات.

ونوه نائب وزير خارجية ليتوانيا، بأن الحديث يدور أيضا عن فرض قيود على التكنولوجيات المصدرة إلى بيلاروس من أوروبا، مشيرا إلى أنه يتم النظر في جميع الخيارات.

المصدر: نوفوستي