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روسيا تؤيد إزالة الحماية عن براءات اختراع اللقاحات

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روسيا تؤيد إزالة الحماية عن براءات اختراع اللقاحات
Sputnik
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قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن روسيا تدعم فكرة رفع الحماية عن براءات الاختراع الخاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف موراشكو، في كلمته أمام جمعية الصحة العالمية: "من أجل زيادة توافر اللقاحات، تدعم روسيا فكرة رفع الحماية عن براءات الاختراع الخاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

في وقت سابق، قدمت الهند وجنوب إفريقيا اقتراحا بتعليق عمل براءات الاختراع الخاصة بأدوية فيروس كورونا في منظمة التجارة العالمية خلال عام 2020.

ونال الاقتراح دعم ما يقرب من 60 دولة. وسبب ظهور هذا الاقتراح في منظمة التجارة العالمية، يكمن في الخوف من أن تتقدم الدول المتقدمة بشكل كبير على الدول الأخرى من حيث معدلات التطعيم.

وذكر موراشكو، أن روسيا تقترح على منظمة الصحة العالمية، تشديب وتحسين عملية تقييم الأدوية واللقاحات الجديدة التي تقوم بها المنظمة، لتقليل وقت النظر في الطلبات.

المصدر: وكالات

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