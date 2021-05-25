بكين تعلق على حادث طائرة "رايان إير" في مينسك

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن بلاده تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ومنع تصعيد الموقف المتعلق بحادث طائرة "رايان إير" في مينسك.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، في حديث للصحفيين اليوم: "لفتت انتباهنا الأنباء حول هذا الموضوع. حتى الآن، لا تزال ملابسات الحادث مبهمة وغير واضحة، لذلك يجب على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس وتجنب التصعيد، حتى يتم تحديد الحقائق وكشف الصورة الحقيقية لما حدث".

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في وقت سابق، أعلنت السلطات البيلاروسية أن طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" هبطت اضطراريا في مينسك يوم 23 مايو، بعد تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متنها، مضيفة أن صحة هذه المزاعم لم تتأكد.

واعتقلت السلطات البيلاروسية عقب هبوط الطائرة في مينسك، الناشط والمدون المعارض المقيم في خارج البلاد رومان بروتاسيفيتش والذي كان على متن الطائرة المتوجهة من اليونان إلى ليتوانيا.

المصدر: نوفوستي